В РПЦ сообщили о росте числа школьников, выбравших основы православной культуры

27 января. ПРАВМИР. Курс «Основ православной культуры» в этом учебном году изучают на 32,4 тысячи четвероклассников больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу синодального Отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

По его словам, наибольший прирост процента изучающих эту дисциплину показали Камчатский край (13%), Оренбургская область (25%), Магаданская область (12,5%), Тюменская область (16%) областях, Тува (11,5%), Чувашия (12%), Чукотский автономный округ (12%).

При этом в ряде регионов юга России и Северного Кавказа продолжает сохраняться низкий выбор этой дисциплины.

«В Республике Татарстан до сих пор, уже пятый год, не удается преодолеть фактический запрет местных властей на изучение религиозных культур по выбору в школе», – заявил митрополит.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» был введен для четвероклассников в 2012 году. В рамках предмета можно выбрать один из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».