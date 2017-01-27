О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В РПЦ сообщили о росте числа школьников, выбравших основы православной культуры

|
27 января. ПРАВМИР. Курс «Основ православной культуры» в этом учебном году изучают на 32,4 тысячи четвероклассников больше, чем годом ранее.
В РПЦ сообщили о росте числа школьников, выбравших основы православной культуры

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу синодального Отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

По его словам, наибольший прирост процента изучающих эту дисциплину показали Камчатский край (13%), Оренбургская область (25%), Магаданская область (12,5%), Тюменская область (16%) областях, Тува (11,5%), Чувашия (12%), Чукотский автономный округ (12%).

При этом в ряде регионов юга России и Северного Кавказа продолжает сохраняться низкий выбор этой дисциплины.

«В Республике Татарстан до сих пор, уже пятый год, не удается преодолеть фактический запрет местных властей на изучение религиозных культур по выбору в школе», – заявил митрополит.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» был введен для четвероклассников в 2012 году. В рамках предмета можно выбрать один из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе
Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе
Новостная служба "Православие и мир"

Глава Чечни ответил министру образования России

Глава МВД Татарстана: дети уходят из светских школ под влиянием родителей-радикалов
Глава МВД Татарстана: дети уходят из светских школ под влиянием родителей-радикалов
Новостная служба "Православие и мир"

После ухода из школы обучение происходит в домашних условиях или в частных образовательных организациях с религиозным…

«Христос Воскресе, что задали по русскому?»
«Христос Воскресе, что задали по русскому?»
Ксения Кнорре Дмитриева

Чат-терроризм и еще 6 проблем современных родителей

Благотворительный фонд
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
36% собрано / 188150 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
60% собрано / 236456 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Крымчанин спас трех детей из горящего дома
Новостная служба "Православие и мир"

Житель села Долиновка вынес на улицу трех детей в возрасте от двух до пяти лет

"
Госдума отменила уголовную ответственность за побои в семье
Новостная служба "Православие и мир"

Законопроект принят в третьем чтении

"
Инспектор ДПС спас из Москвы-реки тонущую в авто девушку
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел на Ростовской набережной (Хамовники) накануне вечером

Все статьи автора
Статьи Дня
Наталья Скуратовская: Когда с батюшкой мечты неуютно (+видео)
Наталия Скуратовская

Признаки токсичного духовного руководства

Архимандрит Андрей (Конанос): Нервами никого не изменишь
Архимандрит Андрей (Конанос)

Но когда-нибудь мы скажем: «Все возможно в этой жизни!»

Архимандрит Савва (Мажуко): Страсть к жизни нужно беречь
Мария Строганова

Русское монашество особое: мы харизматики и беспредельщики

самое читаемое

«У нас есть ребенок с аутизмом, беретесь?» – «Нет, нет!»14,280

Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе12,203

Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь8,842

Не иудеи, но ленинцы6,894

Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать6,536

«Христос Воскресе, что задали по русскому?»5,980

Достигнуть дна и встретить Бога5,841

Полицейские пришли с обыском в квартиру семьи Дель5,602

Стук чужого сердца: «Я желтый был, губы синие»4,918

О черте оседлости и пыльных шлемах4,880

лучшие авторы

Новостная служба66,250

Анна Савельевских14,338

Тамара Амелина10,794

Редакция портала "Православие и мир"7,238

Валерия Потапова6,322

Ксения Кнорре Дмитриева5,983

Сергей Худиев4,882

Дмитрий Емец4,829

Настя Дмитриева4,402

Архимандрит Андрей (Конанос)3,117

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть