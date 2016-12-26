Глава католиков Латвии предложил сделать Православное Рождество выходным

26 декабря. ПРАВМИР. Архиепископ Латвийской Римско-Католической Церкви митрополит Збигнев (Станкевич) предложил сделать Православное Рождество выходным днем.

В интервью агентству BNS он сказал, что, как и для католиков, которые отдыхают на Рождество 25 декабря, Православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем. «Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной», — заявил архиепископ.

По его словам, предоставление выходного на 7 января стало бы «красивым жестом».

Ранее предстоятель Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) говорил, что и православные, и древлеправославные христиане Латвии много лет подряд добиваются того, чтобы Рождество Христово, отмечаемое 7 января, стало выходным днем.

Более того, Латвийская Православная Церковь предлагала властям, чтобы те, кто празднуют Рождество Христово 7 января, могли не выходить на работу в этот день, а отрабатывать его позже. «Думается, не станет большой бедой, если этот пропущенный день человек отработает в какую-то из суббот, раз того требуют интересы организации. Зато в праздник Рождества Христова он будет находиться во храме, как того требуют церковные каноны», — говорил он.