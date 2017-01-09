Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении

9 января. ПРАВМИР. Игумен Роман (Загребнев), настоятель храма святителя Николая пос. Заянье Плюсского района (Псковская епархия), запрещен в священнослужении за уход в раскол.

Об этом говорится в указе митрополита Псковского и Порховского Евсевия, опубликованном на сайте Псковской митрополии:

«Игумену Роману (Загребневу Федору Федоровичу) Настоящим, Вы за распространение своих книг еретического содержания, за неоднократное предупреждение прекратить смущать верующий народ своими ложными измышлениями, продолжением клеветы на Церковное Священноначалие и уход в раскол, освобождаетесь от должности настоятеля храма Святителя Николая село Заянье Плюсского района и запрещаетесь в священнослужении со снятием всех священнических и монашеских одежд до Вашего раскаяния и исправления. + Евсевий, Митрополит Псковский и Порховский»

Отмечается, что ранее на приходском собрании игумен Роман (Загребнев) заявил, что он не будет поминать за богослужением ни Святейшего Патриарха Московского, ни правящего Архиерея.

Игумен Роман (Загребнев) служил в храме святителя Николая пос. Заянье Плюсского района с 1975 года. Автор нескольких книг.