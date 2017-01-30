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Исаакиевский: ОМОН на службе

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В минувшую субботу в Петербурге на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. После этого часть протестующих переместилась в Исаакиевский собор. Туда же направили и ОМОН.
Исаакиевский: ОМОН на службе
Фото: rusnsn.info

Действительно ли акцию на Марсовом поле отказались согласовать?

Да, власти Петербурга отказались согласовать проведение акции из-за другой заявки на то же самое время. В результате было принято решение провести мероприятие в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города. По этой причине участники отказались от плакатов и партийных флагов.

Сколько всего людей было на митинге?

По официальным данным на Марсовом поле в течение дня было до 2 тысяч человек, в пиковое время – 700. В протестной акции внутри храма приняли участие около 30 человек, примерно столько же было и на богослужении.

Акция НОД (Национально-освободительное движение) за передачу Исаакиевского собора, прошедшая в тот же день, собрала несколько десятков человек (планировалось около 700).

Что за синие ленточки?

Участники встречи выбрали для себя в качестве символики синие ленты. Этот символ градозащитного движения «Синяя лента – небесная линия Санкт-Петербурга» использовался противниками строительства 403-метрового небоскрёба Охта-центра. Частью деятельности движения является привлечение внимания к проблеме сохранения исторического облика города.

Фото: sell-off.livejournal.com

Фото: sell-off.livejournal.com

Правда ли, что собор закрыли во время митинга?

Собор как музей закрыли, когда митинг на Марсовом поле уже закончился.

По новым правилам музей должен быть закрыт во время богослужений.

В 16.00 началось вечернее богослужение, которое длилось до 18.00, в это время собор был закрыт как музей. При этом с теми туристами, которые уже находились в соборе, продолжали работать экскурсоводы.

Что за акция была в храме?

К 15 часам участники митинга, в основном, разошлись. Но небольшие группы протестующих пошли в собор. Во время митинга организаторы раздали флаеры, которые администрация музея затем обменяла на льготные билеты.

В 16 часов кассы музея закрылись, началось богослужение, и одновременно с ним – последняя экскурсия для оставшихся посетителей – участников митинга. Когда экскурсия завершилась, протестующие прямо в храме выстроились в шеренгу. Они держали в руках листы цветной бумаги с напечатанными на них буквами, образуя таким образом надпись «Музей – городу!». В социальных сетях была объявлена акция «ОккупайИсаакий».

Фото: fontanka.ru

Фото: fontanka.ru

Зачем там был ОМОН?

Между молящимися и участниками акции, разместившимися в противоположных сторонах собора, курсировали журналисты, музейные работники и сотрудники полиции, которые пришли сюда с ОМОНом.

Фотографии ОМОНа в соборе смутили общественность.

Однако сотрудники полиции и ОМОН обычно прибывают на массовые акции с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка.

По мнению организаторов акции в храме, полиция, узнав о предстоящем мероприятии внутри собора, попросила администрацию музея его закрыть. Якобы, в соборе в это время начали “экстренно проводить службу”. Однако, вечернее богослужение проводилось по постоянному расписанию, в 16.00.

Фото: fontanka.ru

Фото: fontanka.ru

Протестующим в храме кто-нибудь мешал?

Полицейские не стали задерживать участников несанкционированной акции, позволив им провести фотосессию.

Музейные работники в мягкой форме пытались отговорить участников акции от выступления, и к 18 часам им удалось это сделать.

Собор уже передан Церкви или нет?

Нет. Смольный создаст рабочую комиссию по вопросам передачи Исаакиевского собора Церкви. Она должна решить, как музей в Исаакиевском соборе будет совмещать свои функции с храмом. Нормативно-правовой акт о передаче собора издадут после решения рабочей группы.

Сегодня стало известно, что в состав комиссии войдут депутаты от партии «Единая Россия» Сергей Соловьев и Денис Четырбок.

О передаче Исаакиевского собора Церкви губернатор Петербурга сообщил 10 января 2017 года. “Вопрос решён”, – ответил Георгий Полтавченко на соответствующий запрос журналистов.

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