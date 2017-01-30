Исаакиевский: ОМОН на службе

В минувшую субботу в Петербурге на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. После этого часть протестующих переместилась в Исаакиевский собор. Туда же направили и ОМОН.

Действительно ли акцию на Марсовом поле отказались согласовать?

Да, власти Петербурга отказались согласовать проведение акции из-за другой заявки на то же самое время. В результате было принято решение провести мероприятие в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города. По этой причине участники отказались от плакатов и партийных флагов.

Сколько всего людей было на митинге?

По официальным данным на Марсовом поле в течение дня было до 2 тысяч человек, в пиковое время – 700. В протестной акции внутри храма приняли участие около 30 человек, примерно столько же было и на богослужении. Акция НОД (Национально-освободительное движение) за передачу Исаакиевского собора, прошедшая в тот же день, собрала несколько десятков человек (планировалось около 700).

Что за синие ленточки?

Участники встречи выбрали для себя в качестве символики синие ленты. Этот символ градозащитного движения «Синяя лента – небесная линия Санкт-Петербурга» использовался противниками строительства 403-метрового небоскрёба Охта-центра. Частью деятельности движения является привлечение внимания к проблеме сохранения исторического облика города.

Правда ли, что собор закрыли во время митинга?

Собор как музей закрыли, когда митинг на Марсовом поле уже закончился. По новым правилам музей должен быть закрыт во время богослужений. В 16.00 началось вечернее богослужение, которое длилось до 18.00, в это время собор был закрыт как музей. При этом с теми туристами, которые уже находились в соборе, продолжали работать экскурсоводы.

Что за акция была в храме?

К 15 часам участники митинга, в основном, разошлись. Но небольшие группы протестующих пошли в собор. Во время митинга организаторы раздали флаеры, которые администрация музея затем обменяла на льготные билеты. В 16 часов кассы музея закрылись, началось богослужение, и одновременно с ним – последняя экскурсия для оставшихся посетителей – участников митинга. Когда экскурсия завершилась, протестующие прямо в храме выстроились в шеренгу. Они держали в руках листы цветной бумаги с напечатанными на них буквами, образуя таким образом надпись «Музей – городу!». В социальных сетях была объявлена акция «ОккупайИсаакий».

Зачем там был ОМОН?

Между молящимися и участниками акции, разместившимися в противоположных сторонах собора, курсировали журналисты, музейные работники и сотрудники полиции, которые пришли сюда с ОМОНом. Фотографии ОМОНа в соборе смутили общественность. Однако сотрудники полиции и ОМОН обычно прибывают на массовые акции с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка. По мнению организаторов акции в храме, полиция, узнав о предстоящем мероприятии внутри собора, попросила администрацию музея его закрыть. Якобы, в соборе в это время начали “экстренно проводить службу”. Однако, вечернее богослужение проводилось по постоянному расписанию, в 16.00.

Протестующим в храме кто-нибудь мешал?

Полицейские не стали задерживать участников несанкционированной акции, позволив им провести фотосессию. Музейные работники в мягкой форме пытались отговорить участников акции от выступления, и к 18 часам им удалось это сделать.

Собор уже передан Церкви или нет?