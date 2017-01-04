Как соцсети особым детям чудо подарили

Весь декабрь читатели Правмира отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в тоже время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публикуем каждый день по одной. Победитель конкурса Чудо-2016 увидит свое эссе на нашем портале 7 января.

Хочу поделится с Вами историей чуда, которое произошло со мной, моими друзьями и самыми лучшими детьми, которые живут в одном из детских домов Свердловской области.

Я – волонтер благотворительной организации “ПроДобро”. Ее организовали самые волшебные девушки на свете. Каждая из них заслуживает восхищения, но рассказ о другом.

Я пришла волонтером в эту организация четыре года назад и впервые познакомилась с Юлей, она тогда ездила помогать детям из интерната для инвалидов-колясочников. Ее любовь и вера в этих детей меня поражала, до сих пор удивляюсь ее силе воле и доброй душе. Вскоре я сама стала ездить в этот детский дом и полюбила этих детей.

Мы с Юлей часто мечтали, чтобы эти дети увидели море! Это всегда были мечты, так как мы понимали, что невозможно найти столько денег на поездку на море и тем более не представляли как это будет. Но в марте 2016 года мы решили ради интереса узнавать, какие лагеря существуют для особенных детей на море. С первой строкой поиска высветился Интегративный лагерь для особенных детей в городе Сочи. Мы написали директору лагеря и она была готова принять нас (дети бесплатно, платят только сопровождающие).

В срочном порядке стали оформлять все документы, в том числе гостевую опеку на детей. Управились за две недели и сразу же забронировали билеты на самолет. Денег на перелет у нас вообще не было, но мы решили попробовать их достать, а вдруг… Сумма на билеты была немаленькая – около 200 000 тысяч рублей. Авиакомпания отказались нам помочь, а бронь заканчивалась через два дня. За это время нужно было успеть собрать всю сумму!

Юля выложила пост о детской мечте в социальных сетях.

Я стала молится Богу и особенно Спиридону Тримифумскому, чтобы он помог нам собрать денег на благое дело. Вы не поверите мы собрали деньги за 14 часов!

Пост был написан в 18.00, а вся вся сумма была собрана уже к 8.00 следующего дня! Всю ночь на телефон приходили смс о поступлениях денег! Чувство радости, которые мы все испытали, не передать словами!

На следующий день мы купили билеты, оплатили лагерь за сопровождающих и еще остались деньги на расходы в самом Сочи.

Юля каждый день вела дневник и описывала наше время препровождения в лагере. Но как рассказать о 12 днях на море с детьми-колясочниками из детского дома? Столько эмоций! Столько открытий и новых друзей. Столько всего в первый раз.

В первый раз дети увидели самолет, море. Впервые плавали, впервые поднялись по канатной дороге в горы, впервые скатились с американских горок, впервые гладили дельфинов и обнимали огромного моржа. Завели друзей со всей России. Прожили почти две недели вдали от детского дома, у каждого был свой персональный взрослый и столько внимания и ласки, сколько не было за всю жизнь.

Наши результаты? Старшие научились ходить в магазин, покупать продукты, готовить салаты, мыть посуду, стирать вручную и в машинке. Рустам, Максим, Артем научились плавать! Аня научилась нырять. А самая наша маленькая Катюша… говорить! Раньше Катя только повторяла за нами (эхолалия), а теперь малышка постоянно болтает.

Наш скромный Витя стал гораздо увереннее в себе и теперь не боится при посторонних высказывать свое мнение, делиться впечатлениями. Максим тянулся к мужчинам-отцам, которые были со своими детьми в этом же лагере. Кажется, что он стал сильнее и мужественнее. Максим и наш младший Артем стали гораздо лучше читать. Сначала занимались по книжке, а потом читали все вывески и рекламы. Дело пошло.

Маленький Артем влюбился! В участницу нашего лагеря маленькую Машу. Даже розу ей под подушку спрятал.

Старшая Аня стала такой самостоятельной. Хочет теперь заниматься спортом – после того, как много километров проехала по набережной без помощников. Стала присматривать за младшими. Покоряет всех своим артистизмом.

Рустам, который поехал с нами уже сопровождающим (выпускник этого же детского дома) самый лучший парень на свете. Сколько в нем заботы и нежности, сколько силы. Мы очень рады, что он был с нами. Без него мы бы не справились.

Вы бы видели эти детские счастливые лица, слышали бы их смех, восторженные крики. Все эти «ууууух тыыыы!», «посмотрите сюда!», «урррра!».

На всем пути нашего путешествия нас невидимо охранял Господь и посылал нам самых лучших и добрых людей! Благодарю Бога и всех людей, которые поверили в нашу мечту и дали ей осуществится! Особенно благодарим нашего земного ангела хранителя – Алексея!

Вот такое чудо! Оно осуществило мечту ребят и стало самым ярким воспоминанием в их жизни. Да и в нашей тоже. Когда иногда становится грустно и опускаются руки, мы с девочками пересматриваем фотографии с моря и вновь радуемся каждому проведенному там дню.”Это не сказка – все было на самом деле!”