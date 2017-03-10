Киноальманах о Холокосте станет основой для школьного учебного пособия

10 марта. ПРАВМИР. На основе киноальманаха о Холокосте "Свидетели" режиссера Константина Фама создадут школьное пособие.

Его планируется распространить во всех русскоязычных школах на постсоветском пространстве, сообщил продюсер киноленты Егор Одинцов, слова которого приводит РИА Новости.

“Мы хотим из каждой новеллы киноальманаха “Свидетели” сделать отдельное образовательное занятие. Сейчас мы привлекаем самых значимых педагогов еврейской и нееврейской сферы для создания образовательных занятий вокруг фильмов “Туфельки” и “Брут”, — сказал Одинцов на презентации фильма в еврейском религиозно-культурном центре “Жуковка”.

По его словам, есть запрос от педагогов на использование кинокартины в образовании. Одна из новелл – “Туфельки” – была воспринята как возможность говорить на тему Холокоста и показывать ее детям — в фильме “нет ни одного жестокого кадра”.

“Мы сейчас хотим создать итоговый диск с пособием для детей, чтобы вышел тиражом 56 тысяч экземпляров. На постсоветском пространстве 56 тысяч русскоязычных школ и мы хотим, чтобы в каждой из них оказалось такое пособие по изучению Холокоста”, — сказал Егор Одинцов.

На основе фильма “Скрипка”, который продюсер назвал “самой сложной новеллой” киноальманаха, будут проходить занятия для учителей. Он считает, что именно с педагогов в России надо начинать образование по теме Холокоста.

Работа над киноальманахом “Свидетели”, состоящим из трех новелл, началась в 2012 году. Первые короткометражки альманаха — “Туфельки” и “Брут” — выдвигались на соискание премии “Оскар” за лучший короткометражный фильм. Сейчас идут съемки заключительной части киноальманаха – фильма “Скрипка”, ее премьера состоится в июне в рамках Московского международного кинофестиваля.