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Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих

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1 февраля. ПРАВМИР. Депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности активистов, устроивших акцию в Исаакиевском соборе 28 января.
Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих

Запрос направлен от имени фракций ЛДПР и «Единая Россия», сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора Церкви. После встречи правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов подняли вверх листки бумаги с надписью «музей – городу!» Сотрудники музея попросили активистов прекратить свои действия.

Выступая перед парламентариями и представляя запрос на пленарном заседании 1 февраля, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал произошедшее «чрезвычайной ситуацией».

«Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются», – заявил политик.

Спикер потребовал провести внутреннюю проверку в отношении руководства и сотрудников музея Исаакиевского собора, изъять камеры наблюдения и видеозаписи акции.

«В 2012 году в Москве уже было подобное, было возбуждено уголовное дело», – заявил единоросс, имея в виду акцию Pussy Riot.

В конце прошлого года стало известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Ряд городских депутатов обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от Церкви. Интернет-петиция против передачи Исаакия на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

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