Ребенка с ДЦП не пустили на борт «Победы»

18 апреля. ПРАВМИР. Мама с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, не смогли вылететь из Москвы в Екатеринбург из-за того, что их не пустили на борт, сообщает пресс-служба Росавиации.

Женщина и ребенок прибыли на стойку регистрации авиакомпании «Победа» для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) – Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля 2017 года в 00:50 по московскому времени.

«Во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник авиакомпании «Победа» – супервайзер группы по организации пассажирских перевозок отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров», – говорится в сообщении.

В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня.

«Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося. С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», – говорится в сообщении Росавиации.

В авиакомпании заявили, что пассажир с ребенком прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса.

«Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево со специальным комфортным трансфером из Внуково», – сообщила авиакомпания.

«Авиакомпания «Победа» полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля», – говорится в сообщении.

В связи с этим руководство авиакомпании «Победа» приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково.

Кроме того, авиакомпания сообщила, что приступила к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. «Победа» доработала систему бронирования: уведомить авиакомпанию о том, что потребуется помощь в организации посадки или специальном сопровождении можно непосредственно в процессе бронирования авиабилета.