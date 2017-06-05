Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу

Почему христиане не любят и обесценивают друг друга, виноваты ли в этом социальные сети, и каким образом любое обсуждение превращается в битву - размышляет священник Сергий Круглов.

Кто я такой, чтобы отрицать реальность их опыта?

– Как вы оцениваете реакцию православного сообщества на принесение мощей святителя Николая? Тех, кто стоит – называют странными, православные говорят и о том, что в принципе разделение мощей – ужасно.

– Всё, что я сейчас скажу о мероприятии по принесению мощей святителя Николая – мое личное мнение. И, повторю, право иметь такое мнение есть у любого христианина, потому что люди, объединенные в Церкви Христом и Символом веры, все-таки остаются разными, как бы та или иная группа не хотела объявить другую «еретиками», «нерукопожатными» и так далее. Говоря иначе, тех, кого Церковь в себе объединила, человек да не отлучает…

Ажиотажа вокруг подобных массовых мероприятий, атмосферы, сопровождающей их, рекламы, и прочего, не люблю (и никогда не любил, как в детстве, например, не любил парадов, демонстраций, праздников «песни и строя» и всяческого официоза). Да еще и эти коробящие новостные сюжеты в СМИ о том, как там из тела святителя ребро вырезали. В оные времена фильм «Праздник святого Йоргена» возник ведь не на пустом месте. Это раз.

Мощи святых считаю святыней, достойной почитания, солидарен в этом с отцами 7-го Вселенского собора. Это два. И одно другого вовсе не исключает.

Попытаюсь как-то объяснить… Помните слова Сергея Фуделя о «темном двойнике Церкви»? Такой «темный двойник» есть у любого, самого прекрасного и святого явления в жизни – испортить, исказить, увы, можно всё, ведь мы живем в падшем мире, полном зла.

Вот представьте: любящие муж и жена в постели. Любовь – от Бога, «брак честен и ложе нескверно» (Евр.13:4)». Но вот те же муж и жена, и то, что они делают в постели – в рекламном ролике или на билборде, – это уже грешно, это некая профанация богозданной тайны их отношений, некое опошливание святыни.

Потому святителя Николая я люблю и почитаю, обращаюсь к нему с молитвой, но на массовое мероприятие идти не хочу.

При этом тех, кто идет, осуждать не намерен.

Знаю людей, которые получали благодатную помощь святого при таких вот стояниях у мощей, среди всей этой суеты, под звон монет и блики телекамер, и кто я такой, чтоб отрицать реальность их опыта, интимную тайну их неповторимой жизни, их отношений с Богом?

Сила Божия вольна совершаться даже и во всей этой немощи человеческой, и Дух, как сказано Христом, дышит где хочет. Не отвергнуть чудо, происшедшее с другим человеком, но и не возвеличить его, не кричать: «Петя, ты не прав!», но и не кричать: «У Пети-то вон что, а потому вы там, Вася, Маша и Гоша, а ну, все будьте, как Петя!».

Вообще, перед чудом живой жизни, перед фактом явления в ней Духа Святого бывает лучше смиренно промолчать, чем торопиться крикливо, на весь интернет, его пропагандировать или отвергать.

– Ну, как мы видим, люди не особенно молчат, в социальных сетях так уж точно. Вас какие-то споры задели последнее время, кроме обсуждения принесения мощей святителя Николая?

– Поводы для споров и холиваров – у всех на слуху, от бури вокруг «Пусси Райот», постановки оперы «Тангейзер» или дела блогера Соколовского, до более частных обличений жизни тех или иных священнослужителей. Подобных «знамений пререкаемых» много, вокруг них постоянно происходят схватки «белых» и «красных»…

Не удивляет – ничего из этого, к бурям и войнам мы, увы, успели привыкнуть.

Но всегда удивляет и радует «веяние хлада тонка», проявление христианского мирного духа в людях.

В соцсетях людей этот дух бывает сложно увидеть, просто потому, что наш глаз обычно настроен на другой регистр – мы выискиваем яркое, броское, полемичное, высматриваем, «кто тут опять неправ», чтобы вступить в дебаты…

А эти люди, если что и пишут, то вовсе не из позиции «над схваткой», не в примиренческом тоне, не спешат моментально отозваться на «вызовы времени» – они пишут вообще про другое, про своё, частное, про обыденную жизнь, не уставая радоваться ей.

Один из людей в моей френдленте, например, время от времени пишет одну и ту же фразу: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Казалось бы, что нового? Но я всегда радуюсь, встречая эту запись, и по возможности ставлю лайк.

Есть такие и вне соцсетей. Помню, после знаменательного события – встречи Патриарха с Папой в Гаване – среди знатоков «теории заговора» возникло мнение: ну вот, грядет апостасия, нас готовятся продать Западу. А тут еще и прославление святых неразделенной Церкви, а тут еще и принесение части мощей святителя Николая из Бари, и опубликованные по этому поводу дружественные высказывания Патриарха в адрес католичества.

Мне лично пришлось выслушать немало горячих речей «ревнителей православия» на эту тему. И однажды порадовала одна деревенская бабушка, случившаяся при такой беседе. Она спросила:

– А что, католики – они во Христа-то веруют?

– Веруют, – говорю.

– А в Божию Матерь веруют?

– Веруют.

– Ну и слава Богу… Я так ни одного этого католика в жизни не видала и про них ничего не скажу. А только знаю: если мы сами не будем в своих грехах каяться, то точно погибнем.

Идеология без любви – пародия на христианство

– «По тому узнают все, что вы Мои ученики если будете иметь любовь между собою», – говорит Господь (Ин.13:35). Если судить по социальным сетям, по тому, как все ругают друг друга, получается, христиан среди нас – и нет почти?

– Это если судить по социальным сетям. Однако, кроме них, есть и обычная жизнь. И в ней много, как я бы назвал, нормальных святых христиан.

Да и в социальных сетях они встречаются, разве что, может быть, их посты не на вершинах рейтингов, не собирают сотни лайков и в комментариях под ними не разводят холиваров… Такие христиане есть, я знаю их, и немало.

Вообще, слова «Ибо ради вас , как написано, имя Божие хулится у язычников» ( Рим .2:23,24) сказаны были, вспомните, давным-давно. Ни одно христианское поколение в истории не было белым и пушистым, всегда были скорби и нестроения, люди-то приходят в Церковь такими, какие есть, и с тягой ко Христу и спасению, но и каждый со своими грехами и тараканами в голове.

Даже еще при земной жизни Христа ученики Его то спорили, кто сядет с Ним во славе справа, а кто слева, то, кипя оскорбленными религиозными чувствами, предлагали свести на «врагов православия» огонь с неба, о предательстве Иуды или Петра уж и не говорю…

То же было и в жизни первых христианских церквей, когда апостол Павел только успевал писать вразумляющие послания то коринфянам, то галатам, и автор Откровения, слушая на Патмосе грозные обращения Ангела к церквям, не переспрашивал – видимо, хорошо понимал, что такое меж членами церквей «теплохладность». И этак – какую эпоху ни возьми.

Тем не менее, вы правы: главное наше свидетельство о Христе миру – изменение нас самих в Духе Святом, явление миру преображенного по законам Царства Божия человека.

Если мы имеем самую правильную идеологию, самые пышные храмы и самый утонченный обряд богослужения, но люди в нас не видят любви – то не видят и Христа, а видят, в худшем случае, некую пародию на христианство.

Об этом за века многажды говорили и святые отцы, и христианские авторы, от именитых писателей и богословов до обычных пользователей соцсетей…

– Понятно, что в обществе – социальная напряженность и прочее, но вроде ж христиане узнали такое, что их жизнь должна измениться и изменить хоть что-то в радиусе нескольких метров вокруг, а этого даже близко нет…

– Это беда общечеловеческая: от Бога в нас заложено стремление к правде. Но падший мир так исказил человека, что каждый видит эту правду по-своему, мало того, стремится утвердить среди ближних свою правду самой правильной… Из-за этой «правды» столько взаимной ненависти, неприязни, войн на свете. Потому Бог и настаивает в Своей заповеди на первенстве любви, потому так часто и обличает нашу «правду» как ложь, уничтожающую любовь.

Да, христиане – первые, кто должен бы это понять и принять, мало того – являть эту истину о любви миру. Увы, это далеко не всегда так, у нас часто не хватает ни покаяния – признать неправоту своей частной правды и правоту Евангелия, ни принятия своей немощи перед лицом людей, этого своего несовершенства как кенозиса, как повода для горячей нелицемерной молитвы: «Господи, я ничего не могу, но Ты Сам помоги всем вокруг познать тебя Духом Святым!» Однако не стоит отчаиваться, как пророк Илия в пещере: и живые святые есть, и Церковь жива. Ищущий – обрящет.

«Забаню, и его больше нет в природе»

– А почему любое явление – значимое или мелочь – именно среди православных превращается в битву: «Кто хочет в церковной жизни хоть что-то менять – еретик и отступник», «Кому не нравится Гарри Поттер, те – непросвещенные дикари»? И так – до бесконечности…

– Это – и падшая природа человеческая. И – явление времени.

Иным православным кажется, что Церковь в России сегодня стала особенно по-земному сильна, и велик соблазн счесть ее «партией», которая укрепляет своих членов «чувством локтя» и призывает обращать неверных силой…

Вспомним историю, такие периоды в жизни Церкви уже бывали, от расколов на «я Павлов, а я Аполлосов» и раздирания единого Тела Христова на части по политическим, национальным и прочим земным мотивам, до например русского старообрядческого раскола, и буквального сбывания слов: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Вспомним историю с прославлением во святых преподобного Серафима Саровского, или печальную поговорку синодального периода, ходящую среди народа, желающего читать Евангелие: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и жандарм между ними»… Нет ничего в этом отношении нового под солнцем.

Всем нам хорошо бы нам было извлекать из внимательного изучения церковной истории какие-то уроки для себя сегодняшних.

– Христианство учит видеть конкретного человека, говорит о ценности каждого. А мы постоянно обесцениваем этого каждого, например, оскорблениями, криком “а ты посмотри-ка на себя”, и так далее. Социальные сети этому помогают или так было всегда?

– Социальные сети чего-то принципиально нового в эту ситуацию не внесли. Они только ярко выявили и обострили некоторые моменты. Скажем, возможность высказываться, о чем хочешь, в режиме реального времени, и создание иллюзии, что можно строить собственную мини-реальность, подавлять несогласных совершенно безнаказанно (Достал меня не согласный со мной оппонент? А я его забаню, и всё, его больше нет в природе!).

Эффект искажения реального восприятия человека создает и то, что, общаясь в чате, ты самого человека не видишь, видишь буковки и смайлики, и так часто поддаешься искушению не приложить усилия и разглядеть за написанным реального человека, а вложить в его слова свой смысл, и отвечать не реальному собеседнику, а этому придуманному тобой «смыслу»… Такое своеобразное сумасшествие получается: говоришь словно бы с созданным твоим воображением призраком, очень удобно…

Но у социальных сетей есть и свои достоинства, например, возможность общаться с интересными, но далеко живущими людьми так, как в доинтернетную пору общаться не могли. Есть даже новые аспекты понимания аскезы, порождаемые переживанием осознания опасностей пребывания в соцсетях, это опыт, который человеку «поколения хай-тек» может помочь по-новому переосмыслить советы преподобных подвижников и суметь применить их в собственной жизни… Так что создателям интернета все-таки скажем спасибо.

«Нет, это ты признай мою правду и изменись!»

– Не кажется ли, что такая напряженность может быть шагом к расколу и «вспыхнуть» может от чего угодно?

– Кажется иное: за века в Церкви уже раскололось все, что могло расколоться. Однако, есть поговорка: «Когда кажется – креститься надо». То есть – надеяться на Бога и стараться искоренить причину раскола – нелюбовь – в себе самом.

Нет, не в себе самом? А в ком? В супротивнике?

Изменить супротивника: «Нет, это ты признай мою правду и изменись!» – человек пытается веками, и никогда ничего не получается…

– Вообще – что делать в этой ситуации, как сохранить себя, ведь мы все равно живем в мире со страстями?

– На вопрос «что делать?» Евангелие и Сам Христос отвечают нам уже две с лишним тысячи лет. Надо только сделать над собой усилие и перейти, наконец, от вопрошаний о том, что нам давно открыто, к хоть каким-то действиям, в первую очередь – по изменению, в соработничестве с Богом, самих себя.