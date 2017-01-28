Технопарк в Казани откроет программы по обучению инвалидов

Планируется сделать проект бесплатным, примерные расходы на обучение группы из 10 человек – около 250 тысяч рублей. Заработная плата педагогов – около половины суммы – на старте программы покроет IT-парк.

Один курс обучения составит около четырех месяцев. Курсы будут проходить специально под заказ резидентов технопарка – это около 140 компаний, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.