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Технопарк в Казани откроет программы по обучению инвалидов

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Казанский IT-парк организует обучение инвалидов информационным технологиям. По окончании курсов учащиеся получат аттестаты, а главное - навыки и возможность трудоустроиться по новой специальности
Технопарк в Казани откроет программы по обучению инвалидов
“Мы хотим проявить свою социальную ответственность и, скорее всего, в ближайшее время запустим программы по обучению для инвалидов. Сегодняшние технологии позволяют обучать даже слабовидящих людей. Огромное количество людей с инвалидностью в Татарстане и в России – мы хотим не дать рыбу, а дать удочку”, – сообщил руководитель технопарка Антон Грачев агентству ТАСС.

Планируется сделать проект бесплатным, примерные расходы на обучение группы из 10 человек – около 250 тысяч рублей. Заработная плата педагогов – около половины суммы – на старте программы покроет IT-парк.

Один курс обучения составит около четырех месяцев. Курсы будут проходить специально под заказ резидентов технопарка – это около 140 компаний, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

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