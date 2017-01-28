Технопарк в Казани откроет программы по обучению инвалидов

Казанский IT-парк организует обучение инвалидов информационным технологиям. По окончании курсов учащиеся получат аттестаты, а главное - навыки и возможность трудоустроиться по новой специальности
“Мы хотим проявить свою социальную ответственность и, скорее всего, в ближайшее время запустим программы по обучению для инвалидов. Сегодняшние технологии позволяют обучать даже слабовидящих людей. Огромное количество людей с инвалидностью в Татарстане и в России – мы хотим не дать рыбу, а дать удочку”, – сообщил руководитель технопарка Антон Грачев агентству ТАСС.
Планируется сделать проект бесплатным, примерные расходы на обучение группы из 10 человек – около 250 тысяч рублей. Заработная плата педагогов – около половины суммы – на старте программы покроет IT-парк.
Один курс обучения составит около четырех месяцев. Курсы будут проходить специально под заказ резидентов технопарка – это около 140 компаний, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.