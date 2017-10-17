Верховный суд предложил лишать прав родителей, которые вовлекают в секты детей

17 октября. ПРАВМИР. В проекте пленума Верховного суда говорится о том, что родителей, водящих детей в секты и экстремистские организации, заставляющих играть в азартные игры, пренебрежительно и грубо с ними обращающихся, могут лишить родительских прав.

Как отмечает РИА Новости, пленум перечислил условия, при которых детей могут забрать из семьи. Помимо жестокого обращения, алкоголизма и наркомании, в него вошло злоупотребление родительскими правами.

“Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности”, — рекомендует Верховный суд.

Он также поясняет, что жестокое обращение с детьми — это не только физическое, но и эмоциональное насилие. “Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)”, — говорится в проекте.

Также основанием для лишения родительских прав является совершение против них или второго родителя преступления, даже если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (истечению срока давности, амнистией или помилованием).