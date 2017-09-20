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Водитель автобуса отказал везти колясочника в Красноярске

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20 сентября. ПРАВМИР. Водитель автобуса в Красноярске отказался везти инвалида-колясочника Павла Кравцова.
Водитель автобуса отказал везти колясочника в Красноярске

Павел Кравцов два часа ждал на остановке низкопольного автобуса. Когда подошел автобус, супруга Кравцова попросила открыть пандус.

«Терпение лопнуло, когда подъехал автобус со знаком, что он перевозит инвалидов. Жена ему: “Открой пандус!” Он рукой отмахнулся и поехал», – рассказал инвалид первой группы Павел Кравцов.

Как отмечает ГТРК «Красноярск», из 1200 автобусов, которые перевозят пассажиров в краевом центре, лишь 470 имеют низкий пол, однако чтобы инвалид-колясочник мог попасть в такой транспорт, ему нужна спецплатформа.

В мае президент России Владимир Путин одобрил закон об ответственности перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах пассажиров на инвалидных колясках.

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