Архимандрит Андрей (Конанос): Не мешайте детям выбрать свой путь

Вы много лет баюкали его и рассказывали сказки, а он ушел к другой женщине – своей жене. Вы строили ему дом, а он ушел в монастырь. Чего мы на самом деле хотим - любить ребенка по-настоящему, или сделать его своей проекцией - размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Если нет любви, то начинаешь ждать подвохов

Любовь изгоняет страх. Когда любишь – не боишься, потому что совесть чиста. Ты готов извлечь урок, выслушать замечание, исправить что-то, можешь довериться, попросить о помощи. Не подозреваешь людей в каких-то плохих намерениях, а спокойно говоришь: «Да, пожалуйста, скажите, в чем я неправ!».

Но если нет любви, то начинаешь ждать одних подвохов: «Этому человеку наверняка от меня что-то нужно! Он явно что-то замышляет!» И начинаются подозрения, боязнь обмана – в общем, никакой блаженной тишины и сладостного покоя в душе.

О любви можно говорить бесконечно, эта тема неисчерпаема. Любовь воскрешает душу. Например, если вызвать школьника к доске и при этом строго смотреть на него, ребенку будет трудно хорошо ответить. Но если взгляд учителя – добрый, любящий, то у ученика и голова начинает работать по-другому: он всё вспоминает, начинает отвечать материал спокойно, свободно, без зажатости. А если начать ругать ребенка, придираться к нему, то он тут же перестанет соображать, и в таком случае никакого грамотного ответа не будет.

Любовь даёт душе возможность расцвести, засверкать. Она придает человеку смелости, и он раскрывается.

Нам постоянно кажется, что нас не любят

К сожалению, мы до сих пор так и не поняли, что Бог любит нас. И что другие люди тоже нас любят. Напротив, нам постоянно кажется, что нас не любят – ведь мы недостойны любви. Это обманчивое чувство – чувство собственного недостоинства – приводит к заниженной самооценке. А ведь Господь создал нас достойными самого лучшего. Он не создавал каких-то отбросов – нет, мы Его любимое творение, и вовсе не предназначены для мусорной кучи. Недостойным, скверным в нас являются наши страсти, но не природа. Ведь мы сотворены Богом – и тело, и душа. И всё это нельзя попирать, презирать и обесценивать. Пойми это наконец.

Ведь ты только и делаешь, что мучаешься, постоянно недооценивая и принижая себя – просто из-за того, что совсем себя не любишь. А любить себя нужно. Только правильно – так, как нас любит Господь. И это обязательно укрепит тебя, подарит радость и счастье.

Любовь можно выразить одним взглядом, одним словом. Это можно сделать даже с закрытыми глазам. Например, дети чувствуют любовь по одному тому, как на них смотрят. Для ребенка всегда большое утешение и радость любящий взгляд родителей, да и не только их – любого, с кем ему хорошо.

“Хоть на белом коне въезжай к нему”

А взрослые? Одна женщина как-то сказал мне:

– Мне кажется, что когда мой муж смотрит телевизор, что бы в этот момент ни произошло – хоть пожар, хоть на белом коне въезжай к нему с распущенными волосами – он не обратит на меня никакого внимания. Он так поглощен этим телевизором, что до меня ему нет никакого дела.

А ведь ласковый взгляд, нежное прикосновение так много значат! Всё это – любовь.

Как сказал Христос: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25:35-36). Можно представить, что темница – это уныние, меланхолия, а заключенный в ней человек – тот, кто погружен в это уныние. Разве это не настоящая тюрьма? А «был наг»?

Да, бывает, что у человека нет даже простой одежды, но чаще нам не хватает любви, заботы и чувства собственного достоинства. И в таких случаях похвалить человека – всё равно что нарядить его в красивую одежду со словами: «Ты великолепен!» Так можно одеть нагого, одеть нагую душу. Утешить одним взглядом, ласковым словом. Или просто не сказать чего-то неприятного. Всё это – проявление любви.

“Монастырь забрал моего мальчика!”

Яркий пример такой чистой, бескорыстной любви – любовь матери к своему ребенку, пока он маленький. Она заботится о малыше, кормит его, не оставляет ни днем, ни ночью. Она почти не спит, ее грудь болит от беспрерывных кормлений, а если дитя заболевает, то она страдает вместе с ним. В общем, для своего малыша женщина готова на всё.

Но когда ребенок вырастает, материнская любовь должна измениться. Она проходит путь самоочищения, чтобы стать бескорыстной. Любовь – это когда мать дает ребенку возможность раскрыться и пойти своим путем, например – создать свою семью, такую, какую хочет он, не она. И это непросто. Ведь сын выбирает себе жену по своему, а не по её вкусу.

Как смириться с этим? Ведь ты, мать, стольким пожертвовала для сына, так много сделала для него, когда он жил с тобой! А теперь он уходит от тебя, и кажется, что ты уже никому не нужна. И начинаешь воспринимать его жену как соперницу – ведь она украла у тебя сына! Как она посмела? Чужая женщина – пришла и забрала у меня ребенка!

То же и с уходом в монастырь. Монастырь забрал моего мальчика! Я потеряла его навсегда! Как же так?

А чего ты, в конечном счете, хочешь? Любить своего ребёнка по-настоящему или чтобы он был твоим отражением, твоей проекцией, возможностью самоутвердиться? Ты думаешь, что если у него всё будет так, как тебе хочется, ты успокоишься? Не успокоишься, потому что в глубине души будешь знать – он стал не тем, кем ему было предназначено. Твоя любовь задавила, задушила его, сбила с толку и не дала ему выбрать тот путь, который уготовил для него Господь.

Любить ребенка означает желать ему добра

Я монах. Но если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он выбрал монашеский путь, или стал священником. А если бы он выбрал профессиональный спорт – например, футбол? Или еще что-то?

Любить ребенка означает желать ему добра. И если твои желания совпадают с его выбором, в таком случае благодарить Бога легче легкого. А если нет? Это его выбор, его путь к собственному счастью. Я могу только высказать свое мнение, привести доводы за и против, но не чинить никаких препятствий. Однако многие ли родители так поступают?

Любовь – это не слова «Я люблю тебя». Я даже говорить такие слова опасаюсь, потому что в моем сердце нет такой – настоящей – любви. А вот ты попробуй. Серьезно. Я знаю людей, которые умеют любить по-настоящему – искренней, чистой любовью.

Как мать, которая говорит своему сыну: «Родной, раз тебе хочется уехать со своей семьей в другую страну – поезжайте! Да, поначалу я буду грустить, скучать по тебе, буду плакать, но это не означает, что ты не должен никуда ехать». Это – правильное отношение к ребенку. Не нужно давать волю своим чувствам и желаниям.

Ведь недалек тот день, когда вы, родители, покинете этот мир, а дети рождены вами не для того, чтобы жить для вас. Они будут жить для себя – вырастут, заведут свои семьи, сами станут родителями и таким образом повторят ваш путь. И тоже будут вынуждены делать нелегкий выбор. И именно от вас во многом зависит, насколько этот выбор будет правильным.

Если сейчас ваша любовь к ним носит болезненный характер, то и они будут относиться к своим детям точно так же. Порочный круг. И родительская душа в таком случае не будет знать покоя – даже на том свете. Поэтому сейчас, при жизни, нам нужно быть уверенными в том, что мы не препятствуем своим детям выбирать собственный путь. Любить их – пусть издалека. Любить их – пусть и скучая по ним. Любить бескорыстно, а не властвуя над ними.

Да, мне хочется от ребенка одного, а у него, оказывается, совсем другие планы – ну и что с того? Тебе хочется, чтобы всё всегда было по-твоему? «Ну да, я ведь даже построил для него дом! Конечно, у меня были свои планы…» Твои планы. Относительно жизни другого человека. И это – любовь?

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала “Православие и мир”