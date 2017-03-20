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Решение о переносе выборов главы РАН не принято

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20 марта. ПРАВМИР. Член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ Владимир Миронов заявил, что решение о переносе выборов главы РАН еще не принято.
Решение о переносе выборов главы РАН не принято

«На данный момент заявлено, что все три кандидата снимают свои кандидатуры с выборов, но никаких окончательных решений еще не принято, хотя вероятность высока. По этому поводу возникла широкая дискуссия, здесь есть масса юридических противоречий. Наверное, сегодня ближе к вечеру будет решено», – сообщил «Правмиру» профессор МГУ Владимир Миронов.

Ранее сообщалось, что все три кандидата на должность президента Российской академии наук отказались от участия в выборах. Это связано с предложением описать в уставе более прозрачную процедуру избрания главы РАН.

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров. Инициатором переноса выборов был Владимир Панченко.

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