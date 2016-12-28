Центр по предотвращению насилия над женщинами признан «иноагентом»

«Южный правозащитный центр» признали иностранным агентом «в ходе проведения Управлением минюста России по Краснодарскому краю внеплановой документарной проверки». Такая же процедура была проведена главным управлением минюста в Москве в отношении центра помощи женщинам и детям в кризисной ситуации «Анна», сообщают чиновники.
Центр по предотвращению насилия «Анна» занимается профилактикой насилия в отношении женщин и детей, оказывая им психологическую, юридическую и информационную помощь в кризисной ситуации.
Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр» работает с 2004 года по поддержке развития этнического многообразия, расширив в 2014 году сферу своей деятельности до защиты и продвижения прав человека в целом. Глава организации Семен Симонов в комментарии ТАСС сказал, что центр может прекратить свою деятельность, потому что не хочет «с таким клеймом действовать». Сам он в случае закрытия центра он продолжит заниматься правозащитной деятельностью, потому что «нарушения прав человека никуда не денутся».