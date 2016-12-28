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Центр по предотвращению насилия над женщинами признан «иноагентом»

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28 декабря. ПРАВМИР. Министерство юстиции РФ включило информационно-методический центр «Анна» в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр попал краснодарский «Южный правозащитный центр».
Центр по предотвращению насилия над женщинами признан «иноагентом»
Фото: deti.mail.ru

«Южный правозащитный центр» признали иностранным агентом «в ходе проведения Управлением минюста России по Краснодарскому краю внеплановой документарной проверки». Такая же процедура была проведена главным управлением минюста в Москве в отношении центра помощи женщинам и детям в кризисной ситуации «Анна», сообщают чиновники.

Центр по предотвращению насилия «Анна» занимается профилактикой насилия в отношении женщин и детей, оказывая им психологическую, юридическую и информационную помощь в кризисной ситуации.

Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр» работает с 2004 года по поддержке развития этнического многообразия, расширив в 2014 году сферу своей деятельности до защиты и продвижения прав человека в целом. Глава организации Семен Симонов в комментарии ТАСС сказал, что центр может прекратить свою деятельность, потому что не хочет «с таким клеймом действовать». Сам он в случае закрытия центра он продолжит заниматься правозащитной деятельностью, потому что «нарушения прав человека никуда не денутся».

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